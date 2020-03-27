Как и чем правильно дезинфицировать смартфон, чтобы защититься от вирусов

Чтобы защитить себя от заражения вирусами, мало просто помыть руки, вернувшись домой из общественных мест или с улицы. Продезинфицировать стоит и мобильный телефон или планшет, если вы пользовались им и держали в руках за пределами жилища. Специалисты рассказали, как сделать это правильно: ведь протереть его просто влажной салфеткой в данном случае недостаточно.

Для этих целей лучше всего подходит изопропиловый спирт (или изопропанол), который не оставляет следов и разводов на экране. Если раздобыть его не удастся, сгодятся перекись водорода и этанол. Но следует помнить, что слишком частое их использование портит покрытие гаджетов. Протирать телефоны и наушники имеет смысл каждый раз, когда заходите в квартиру с улицы.