Мир во время «чумы». Как живется на карантине в других странах

Теперь я не могу ходить на йогу и встречаться с друзьями — тренировки и общение полностью перешли в онлайн. В остальном, на мой распорядок карантин почти не повлиял, потому что я и так работаю удаленно — редактором новостей.

Наталья Чепурнова, Нью-Йорк, США

Нью-Йорк изменился за считанные дни. Сейчас он совершенно опустел, никогда его таким не видела.

Я довольно долго игнорировала все эти новости о пандемии. До 12 марта все в моей жизни было прекрасно. 14 числа мы еще ходили в ресторан, хотя там уже были приняты меры по тотальной дезинфекции всего. 15 марта рестораны закрылись. Закрылись кофейни, музеи, кинотеатры, фитнес-клубы. Сначала разрешали продавать еду и напитки, но только на вынос. Потом все начали заколачивать витрины — можно было продавать только через маленькое окошко. Вскоре и эта торговля прекратилась.

Бруклин, Нью-Йорк, 26 марта. Народ закупается самым необходимым. ФОТО: STEPHEN YANG/REUTERS

Но не у всех. Подруга работает в итальянской пекарне, там всегда куча экспатов, которые пьют эспрессо на баре. Маленький бар, там всегда толкотня. Я спросила: «Вы что, не регулируете количество людей?» Нет, ответили мне. Они работали до последнего, пока их уже законодательно не прикрыли. Я считаю, что из-за таких предприятий вирус и разносится по планете.

Пробок нет. Представляете себе Нью-Йорк без пробок? На Манхэттен в грузовиках приехали военные, они патрулируют улицы и призывают граждан не тусоваться. Друзья из Джерси пишут, что у них уже нельзя выходить после 8 вечера.

Офисы закрылись. Весь бизнес «не первой необходимости» приостановил работу, это строго регулируется. Я как раз в таком работала.

Я самоизолировалась еще до введения самых строгих мер. Решила быть осознанным гражданином и не разносить инфекцию. Мы даже устроили с друзьями романтический ужин в видеочате. Неплохо! Не скажу, что как-то страдаю от изоляции, у меня такой период, что видеть никого особо и не хочу.

Что расстраивает: парки закрылись, даже не выйдешь на пробежку. Всех просят выходить из дома только по необходимости — в аптеку, магазин, погулять с собакой. У меня собаки нет, мне, чтобы погулять, нужен повод. Обычно это поход магазин.

Моя подруга шутит, что эффективнее всего было бы выпустить 2-3 львов из зоопарка и отправить их гулять по улицам. Вот тогда был бы карантин так карантин!

Анна С., менеджер по работе с клиентами туристического агентства, Афины, Греция

У нас на 14 дней ввели строгий карантин. Музеи, рестораны, отели и все магазины, кроме супермаркетов, закрыты. Школьники и студенты учатся удаленно.