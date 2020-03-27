Отключите микроволновку! Как ускорить интернет во время карантина из-за коронавируса

В списке советов есть очевидные, например, «скачать кино перед просмотром лучше, чем смотреть его через стриминг - в то же самое время, когда кто-то другой в доме говорит по видеосвязи». Но есть и более неожиданные рекомендации. «Вы знали, что микроволновые печи могут ухудшить сигнал вай-фай? Так что не пользуйтесь микроволновкой, когда делаете видеозвонок, смотрите ролики в HD-качестве, или заняты чем-то важным онлайн», - призывает Ofcom.