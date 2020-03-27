«Это не каникулы, а война»: врач из Италии предупреждает россиян и весь мир

«Хочу просто вас призвать, призвать всех. Сидите дома. Это не каникулы, это война. И если вы выйдете на улицу, вирус вас поразит так же, как пуля, как осколок», — заявила она в эфире «Россия 1».

Ранее Шлычкова уже расскывала о ситуации в Италии. По ее словам, происходящее «ужасно страшно», так как родственники не могут проститься со своими умершими близкими, они лишь смотрят на гробы. Врач добавила, что в Италии начали погибать медики, на сегодняшний день уже известно о 24 случаях.