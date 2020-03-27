Гороскоп на 27 марта: Раки могут рассчитывать на удачный исход своих дел, а Козерогам лучше держать свое мнение при себе

Овен

Найдите время, чтобы посвятить его релаксу от приятной музыки. Это пойдет вам на пользу и поднимет настроение.

Телец

Вы можете испытывать недостаток в деньгах, и чтобы не оказаться в минусах, старайтесь экономить.

Близнецы

Вас накроет творческая волна, самое время поискать интересную идею и заняться ее реализацией – она окажется прибыльной.

Рак

Желательно не увиливать, а хорошо подготовиться к деловым переговорам, если вы рассчитываете на благоприятный исход.

Лев

Вам будет многое по плечу. Задуманные планы вы сможете осуществить при должном приложении сил.

Дева

Не доверяйте непроверенной информации. Вы можете стать жертвой обмана из-за того, что не удостоверились в правильности документов.

Весы

Период благоприятен для решения вопросов бизнеса и удаленной работы. Главное – не отлынивать и не пускать все на самотек, советует «Сегодня».

Скорпион

Неожиданное чувство ревности может поглотить вас и расстроить планы на этот день. Будьте сильнее негативных эмоций.

Стрелец

Спишитесь или созвонитесь с человеком, с которым давно не виделись, – темы для разговора легко найдутся сами.

Козерог

Не лучший день для новых знакомств и общения с подозрительными людьми. Лучше держите свое мнение при себе.

Водолей

Вы можете оказаться меж двух огней, когда мнение ваших знакомых разделится и каждый будет тянуть одеяло на себя.

Рыбы