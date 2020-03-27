Гороскоп на 27 марта: Раки могут рассчитывать на удачный исход своих дел, а Козерогам лучше держать свое мнение при себе

В эту пятницу нас ждут неоднозначные и противоречивые четыертые лунные сутки. Луна продолжает прибывать, а весна - набирать обороты, а вместе с ней, к сожалению, и карантинные меры. Но всегда найдется прекрасный повод для того, чтобы добавить себе оптимизма и не отказывать своей душе в дозволенных обстоятельствами удовольствиях в эту пятницу. При этом надо учитывать, что символ этого дня - Древо познания Добра и Зла, со всеми «вытекающими последствиями».
Овен
Найдите время, чтобы посвятить его релаксу от приятной музыки. Это пойдет вам на пользу и поднимет настроение.
Телец
Вы можете испытывать недостаток в деньгах, и чтобы не оказаться в минусах, старайтесь экономить.
Близнецы
Вас накроет творческая волна, самое время поискать интересную идею и заняться ее реализацией – она окажется прибыльной.
Рак
Лев
Вам будет многое по плечу. Задуманные планы вы сможете осуществить при должном приложении сил.
Дева
Не доверяйте непроверенной информации. Вы можете стать жертвой обмана из-за того, что не удостоверились в правильности документов.
Весы
Период благоприятен для решения вопросов бизнеса и удаленной работы. Главное – не отлынивать и не пускать все на самотек, советует «Сегодня».
Скорпион
Неожиданное чувство ревности может поглотить вас и расстроить планы на этот день. Будьте сильнее негативных эмоций.
Спишитесь или созвонитесь с человеком, с которым давно не виделись, – темы для разговора легко найдутся сами.
Козерог
Не лучший день для новых знакомств и общения с подозрительными людьми. Лучше держите свое мнение при себе.
Водолей
Вы можете оказаться меж двух огней, когда мнение ваших знакомых разделится и каждый будет тянуть одеяло на себя.
Рыбы
Если вы ощущаете общий упадок сил, звезды рекомендуют провести профилактику и попить укрепляющие витаминные чаи.