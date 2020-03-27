Названы причины бешеного спроса на туалетную бумагу по всему миру

Взлет спроса на туалетную бумагу в условиях пандемии коронавируса COVID-19 обусловлен подражанием поведению жителей Китая во время вспышки инфекции в Поднебесной. Об этом сообщает «Экспресс-газета» со ссылкой на медиков.

Издание отмечает, что в Китае туалетную бумагу использовали для самых разнообразных целей: вытирания рук, открывания дверей в магазины, вызова лифта, использования поручней в общественном транспорте и так далее.

Благодаря Интернету, видео из зараженной коронавирусом Поднебесной быстро разлетелись по всему миру. Когда инфекция вышла за границы одной страны, жители других начали вести себя так же, как китайцы. В результате повсеместно вырос спрос на туалетную бумагу.

Этому явлению дают и другие объяснения. Так, психолог из Университета Карнеги-Меллона в Питтсбурге Барух Фишхофф сказал австрийскому изданию Kurier, что главной причиной роста спроса на туалетную бумагу является страх перед долгим карантином. Люди просто решили запастись ею заранее в страхе перед лишними походами на улицу и возможным дефицитом.

Клинический психолог и автор книги «Психология пандемий» Стивен Тейлор тоже объясняет это явление страхом, но другого свойства. По его словам, из-за COVID-19 люди начали бояться неизвестности и захотели восстановить чувство контроля над ситуацией.