Пт, 27.03.2020
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Врачи спасают 78-летнего Лещенко: у певца подтвердлися коронавирус

Лев Лещенко

ФОТО: Mudrats Alexandra/ITAR-TASS

У известного российского певица Льва Лещенко подтвердился коронавирус. Сейчас он находится в реанимации.

По информации «112», врачи оценивают состояние Лещенко как крайне тяжелое: у него развилась двусторонняя пневмония.

После СМИ сообщили, что на фоне COVID-19 и пневмонии у мэтра начался отек легких, передает Topnews.

 По словам друга Льва Лещенко юмориста Владимира Винокура, он переживает за здоровье своего 78-летнего друга, который сейчас находится в клинике в Коммунарке. 

«Ему все лучше и лучше. Все будет нормально. О выписке, конечно, пока речи не идет. Так просто с двусторонним воспалением легких не выписывают. Мы все очень переживаем за него», - приводит его слова Teleprogramma.pro.

При этом изданию «Подъём» Лещенко опроверг информацию о коронавирусе у Лещенко.

«Глупости. Я бы знал первый, а у меня такой нет информации, хотя я всё время на связи и с Лёвой, и с женой. Он бодрый, насколько это возможно с двусторонним воспалением лёгких в 78 лет», - отметил он.

Отметим, что вместе с Лещенко с подозрением на коронавирус была госпитализирована его жена. О ее состоянии пока ничего не сообщается. Ранее сообщалось, что пара прибыла недавно из США.

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