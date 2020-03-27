Врачи спасают 78-летнего Лещенко: у певца подтвердлися коронавирус

По словам друга Льва Лещенко юмориста Владимира Винокура, он переживает за здоровье своего 78-летнего друга, который сейчас находится в клинике в Коммунарке.

«Ему все лучше и лучше. Все будет нормально. О выписке, конечно, пока речи не идет. Так просто с двусторонним воспалением легких не выписывают. Мы все очень переживаем за него», - приводит его слова Teleprogramma.pro.