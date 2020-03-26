Разин отозвал иск к Льву Лещенко, узнав о его госпитализации

Узнав о болезни народного артиста России Льва Лещенко, Андрей Разин отозвал судебный иск против него. Об этом продюсер группы «Ласковый май» сообщил на своей странице в Instagram.
«Узнав о несчастье, которое случилось с Львом Валерьяновичем Лещенко, я дал команду моим адвокатам отозвать иск о защите чести и достоинства, который был подан в Нагатинский суд», — написал музыкант.
Узнав о несчастье, которое случилось с Львом Валерьяновичем Лещенко, я дал команду моим адвокатам отозвать иск о защите чести и достоинства, который был подан в Нагатинский суд. Напомню, что конфликт у нас разгорелся по вине провокатора Андрея Малахова его банды, которые в программе «Привет, Андрей», посвящённой Игорю Крутому и «Песне года», вдруг вытащили на сцену Юрия Шатунова и заставили его говорить всякую чушь. При этом, втянули в эту провокацию против меня всех народных артистов, а также гостей, на которую они слегка подались. Эта ситуация стала поводом для иска к Малахову, Шатунову и Лещенко. Но Лев Валерьянович, как жертва в данном вопросе, просто оказался в ненужное время в ненужном месте и, не поняв в чем дело, начал меня оскорблять. Но сегодня он в таком состоянии, что я не вправе судиться с ним. Поэтому я от чистого сердца желаю ему скорейшего выздоровления и, чтобы он, как можно быстрее, вернулся в строй. Претензий к нему я больше не имею. А вот с Малаховым и Шатуновым мы будем далее судиться.
Он напомнил, что конфликт разгорелся из-за высказываний Юрия Шатунова и Льва Лещенко на шоу Андрея Малахова. Однако Лещенко, по словам Разина, жертва — он просто оказался в ненужное время в ненужном месте и оскорбил его не поняв в чем дело.
«Сегодня он в таком состоянии, что я не вправе судиться с ним. Поэтому я от чистого сердца желаю ему скорейшего выздоровления и чтобы он как можно быстрее вернулся в строй. Претензий к нему я больше не имею», — заявил Андрей Разин, добавив, что с Шатуновым и Малаховым по-прежнему намеревается судиться.
Лев Лещенко был госпитализирован с подозрением на коронавирус и позже переведен в реанимацию. Заражение COVID-19 официально не подтверждено. По словам Владимира Винокура, результатов анализов пока нет.