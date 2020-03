Разин отозвал иск к Льву Лещенко, узнав о его госпитализации

Узнав о несчастье, которое случилось с Львом Валерьяновичем Лещенко, я дал команду моим адвокатам отозвать иск о защите чести и достоинства, который был подан в Нагатинский суд. Напомню, что конфликт у нас разгорелся по вине провокатора Андрея Малахова его банды, которые в программе «Привет, Андрей», посвящённой Игорю Крутому и «Песне года», вдруг вытащили на сцену Юрия Шатунова и заставили его говорить всякую чушь. При этом, втянули в эту провокацию против меня всех народных артистов, а также гостей, на которую они слегка подались. Эта ситуация стала поводом для иска к Малахову, Шатунову и Лещенко. Но Лев Валерьянович, как жертва в данном вопросе, просто оказался в ненужное время в ненужном месте и, не поняв в чем дело, начал меня оскорблять. Но сегодня он в таком состоянии, что я не вправе судиться с ним. Поэтому я от чистого сердца желаю ему скорейшего выздоровления и, чтобы он, как можно быстрее, вернулся в строй. Претензий к нему я больше не имею. А вот с Малаховым и Шатуновым мы будем далее судиться.

A post shared by Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) on Mar 25, 2020 at 10:24pm PDT