Apple отложила выпуск iPhone 12

По словам трех источников, знакомых с проблемой, в компании обсуждают возможность отложить выпуск iPhone 12 на несколько месяцев. Американский технологический гигант следит за ситуацией с распространением вируса и рассматривает вероятность переноса релиза нового поколения смартфонов. Apple традиционно выпускает новые линейки аппаратов осенью.

Главным фактором, влияющим на отсрочку выхода iPhone, называют многочисленные задержки в цепочке поставок. Также Apple полагает, что пандемия повлияет на спрос потребителей. Один из источников заявил, что топ-менеджеры компании хотят, чтобы первый 5G-смартфон стал хитом, что невозможно в нынешних условиях. Эксперты Nikkei заметили, что решение об отмене традиционного релиза iPhone будет очень сложным, так как компания может отстать от остальных конкурентов на рынке.

«Apple примет решение о сроках выхода iPhone 12 не позднее мая», — рассказал один из информированных источников. Компания должна была тесно работать с поставщиками с марта, чтобы показать им прототип девайса и запустить предварительное производство. Однако из-за карантинных мер командировки в Китай приостановлены. При наихудшем развитии событий выпуск iPhone 12 может быть отложен до 2021 года.