Продажи водки Liviko крепостью 80% увеличились в девять раз

Ликероводочный завод Liviko в марте продал в девять раз больше обычного водки крепостью 80 градусов, однако производить дезинфицирующие средства предприятие не собирается, сообщает RusERR.
В связи с распространением коронавируса популярным товаром в магазинах стали дезинфицирующие средства, стоимость которых выросла. Успехом у покупателей пользуется и 80%-ная водка Liviko.
«Мы производим ее годами, и действительно стоит признать, что в марте мы продали в девять раз больше, чем обычно», – сказал председатель правления Liviko Янек Калви.
Он добавил, что 80%-ная водка – это эффективное дезинфицирующее средство, но поскольку алкоголь облагается акцизом, то она дороже обычных дезинфицирующих средств.