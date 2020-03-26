Продажи водки Liviko крепостью 80% увеличились в девять раз

В связи с распространением коронавируса популярным товаром в магазинах стали дезинфицирующие средства, стоимость которых выросла. Успехом у покупателей пользуется и 80%-ная водка Liviko.

«Мы производим ее годами, и действительно стоит признать, что в марте мы продали в девять раз больше, чем обычно», – сказал председатель правления Liviko Янек Калви.