Чт, 26.03.2020
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Продажи водки Liviko крепостью 80% увеличились в девять раз

Viru Valge

ФОТО: Toomas Huik

Ликероводочный завод Liviko в марте продал в девять раз больше обычного водки крепостью 80 градусов, однако производить дезинфицирующие средства предприятие не собирается, сообщает RusERR.

В связи с распространением коронавируса популярным товаром в магазинах стали дезинфицирующие средства, стоимость которых выросла. Успехом у покупателей пользуется и 80%-ная водка Liviko.

«Мы производим ее годами, и действительно стоит признать, что в марте мы продали в девять раз больше, чем обычно», – сказал председатель правления Liviko Янек Калви.

Он добавил, что 80%-ная водка – это эффективное дезинфицирующее средство, но поскольку алкоголь облагается акцизом, то она дороже обычных дезинфицирующих средств.

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