Чт, 26.03.2020
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Певица Пинк во время карантина напилась и отрезала свои волосы

Пинк

ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS

Артистка рассказала о том, как проводит карантин. Об этом пишет ТСН.

Американская певица Пинк в отличие от звездных коллег, которые ведут тренировки и дают концерты онлайн, несколько иначе проводит карантин.

Так, знаменитость честно призналась, что пьет. На странице в Instagram исполнительница разместила видео, которое сопроводила надписью «Дневники карантина». В ролике артистка предстает в майке и красной шапочке. Как отметила Пинк, она как выпьет, ее посещают блестящие идеи. И одна из них была – отрезать свои волосы. Что артистка и сделала.

«Я не знаю, как много вы можете выпить во время этого карантина, но я решила сделать из этого спорт. И я хочу поделиться с вами, что я сделала вчера ночью. Когда я выпью, меня посещают блестящие идеи. И вчера ко мне пришла идея – я могу подстричься. Почему я платила за это все время», - поразмыслила Пинк и показала результаты своей работы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quarantine diaries

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«Что вы думаете? Как вам? Я думаю, что выглядит довольно мило. Я похожа на Алиссу Милано, или Шарлиз Терон. Будьте в безопасности, оставайтесь дома, стригите волосы», – посоветовала подписчикам Пинк.

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