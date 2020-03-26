Певица Пинк во время карантина напилась и отрезала свои волосы

Американская певица Пинк в отличие от звездных коллег, которые ведут тренировки и дают концерты онлайн, несколько иначе проводит карантин.

Так, знаменитость честно призналась, что пьет. На странице в Instagram исполнительница разместила видео, которое сопроводила надписью «Дневники карантина». В ролике артистка предстает в майке и красной шапочке. Как отметила Пинк, она как выпьет, ее посещают блестящие идеи. И одна из них была – отрезать свои волосы. Что артистка и сделала.

«Я не знаю, как много вы можете выпить во время этого карантина, но я решила сделать из этого спорт. И я хочу поделиться с вами, что я сделала вчера ночью. Когда я выпью, меня посещают блестящие идеи. И вчера ко мне пришла идея – я могу подстричься. Почему я платила за это все время», - поразмыслила Пинк и показала результаты своей работы.