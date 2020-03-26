Чт, 26.03.2020
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Сестры Ким Кардашян и кайли Дженнер останавливают производство собственной косметики

Ким Кардашян

ФОТО: Frazer Harrison/AFP

Причиной стала пандемия коронавируса, пишет ТСН.

Американские звезды реалити-шоу Ким Кардашян и ее младшая сестра Кайли Дженнер из-за пандемии коронавирус априостановили производство косметики собственных брендов.

Так, как сообщается на официальной странице в Twitter бренды KKW Beauty и Kylie Cosmetics временно приостановили производство декоративной косметики.

«Охрана здоровья и безопасность нашего общества – наш главный приоритет. Спасибо за терпение и понимание», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сайты не закрываются и с соблюдением всех мер предосторожности продолжают доставлять продукцию.

«Мы придерживаемся всех мер предосторожности и продолжаем собирать заказы», – говорится в сообщении.

Напомним, не только косметический бизнес звездной семьи Кардашян-Дженнер терпит немалые убытки из-за коронавируса. В кинопроизводстве также из-за отмены и переносов съемок и премьер рейтингових лент возможны серьезные финансовые потери.

Так, недавно стало известно, что в Новой Зеландии приостановили съемки долгожданного продолжения фильма «Аватар». А компания Warner Bros Pictures из-за угрозы заражения коронавирусом приостановила съемки новой ленты «Матрица» с Киану Ривзом и «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. А раньше, из-за вспышки эпидемии в Италии остановили съемки «Миссии невыполнимой-7». Однако, к счастью, исполнитель главной роли Том Круз не присутствовал на съемках в Венеции.

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