«Паниковать незачем»: писатель Борис Акунин заболел коронавирусом

Писатель Борис Акунин заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну — обязательно поделюсь впечатлениями. СПОЙЛЕР: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем,

— написал Акунин.

В комментариях писателю желают скорейшего выздоровления, призывают беречь себя, и даже просят написать что-нибудь про коронавирус, чтобы снизить уровень всеобщей паники.

Борису Акунину 63 года. Художественные произведения он пишет с 1998-го. Наиболее известны его сери книг «Приключения Эраста Фандорина», «Провинциальный детектив», «Приключения магистра» и «Жанры». С 2014 года писатель вместе с семьей живет в Лондоне.