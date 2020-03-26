«Не будьте идиотами»: зараженный коронавирусом сделал заявление из реанимации

Первого марта 39-летний Мэтт Доккрэй начал немного кашлять во время просмотра футбола. «За три недели к кашлю прибавился озноб, высокая температура и головные боли. С каждым днем мне становилось все фиговее, но я вел себя как настоящий герой: игнорировал любые советы семьи», - рассказал он.

Доккрэй пояснил, что при обследовании врачи хотели удостовериться, что он не был в Китае. «Для них этого было достаточно, чтобы отмести COVID-19. Они посчитали, что у меня сезонное ОРВИ, и на всякий случай прописали антибиотики», — продолжил он.

Однако британцу становилось все хуже, и жена вызвала парамедиков. Те определили, что мужчина заражен коронавирусом. «Сейчас я в реанимации. Совсем недавно мне давали неутешительными прогнозы. У меня отказывали легкие. Врачи готовились подключить меня к аппарату искусственной вентиляции легких. Но я решил бороться за каждый вздох и делать все возможное, чтобы выздороветь», — отметил Доккрэй.

Британец утверждает, что его стремление привело к неожиданным результатам. «Спустя три дня мое состояние стабилизировалось. Это не значит, что я чувствую себя лучше. Просто мне не становится хуже», - рассказал Доккрэй.

Британец предупредил окружающих об опасности заражения коронавирусом. «Я обращаюсь ко всем, кто считает себя неуязвимым. К тем, кто игнорирует советы не выходить из дома без серьезного повода. Каждый час я вижу, как семьи прощаются через стекло с умирающими от COVID-19 пациентами. Пожалуйста, не будьте идиотами», - заявил он.