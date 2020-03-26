Чт, 26.03.2020
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«COVID-19 — это не шутки»: коты «взорвали» сеть дерзким сражением через окно

Кот. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Хозяин домашнего питомца показал, чем занимается его мохнатый друг на карантине, передает Пятый канал.

В условиях вынужденного карантина из-за пандемии коронавируса каждый развлекает себя, как может. Кто-то вспомнил о существовании книжек, кто-то, наконец, разобрал завалы, другие же придумали необычные игры.

Ну удивление, режим ЧС соблюдают даже ответственные домашние питомцы. Так, например, в Сети появился забавный ролик, где два кота осваивают «технику бесконтактного боя».

На кадрах видно, как самоизолировавшийся белый пушистик нападает на мохнатого пестрого оппонента, сидящего за стеклом. Драка продолжалась недолго: домашний тигр отправился в нокаут после нелепого падения с пуфика.

Пользователям Сети такое необычное сражение пришлось по нраву. Многие даже отметили, что в данной ситуации братья наши меньшие ведут себя разумнее, чем многие люди.

«Даже коты выбирают социальную дистанцию. Очередное доказательство, что кошки умнее нас!», — заявил один из комментаторов.

«А что поделать, COVID-19 — это не шутки. Вот и приходится драться через двойной стеклопакет», — вторил ему другой.

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