Обладатели черной метки: какие знаки Зодиака обречены на трудную судьбу

Астрологи полагают, что отдельные знаки Зодиака обречены отрабатывать так называемый кармический долг — расплату за прегрешения человека в прошлой жизни. Об этом пишет портал Clutch. Считается, что люди с такой черной меткой судьбы рождаются в июне и ноябре. Отсюда выделяют два знака, которым выпадает нелегкий по жизни путь: Близнецы и Скорпион.

Близнецы

Представители этого знака с рождения склонны к приспособленчеству. Они полагают, что провидение не будет к ним благосклонно. Поэтому вместо того, чтобы идти к успеху, Близнецы прибегают к всяческим ухищрениям и лицемерию. Из-за их неверия в собственные силы судьба и впрямь от них отворачивается. Развязать кармический узел они смогут, если оценят себя по достоинству и преодолеют комплексы.

Скорпион