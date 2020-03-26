Князь Монако Альбер II рассказал о нетипичном первом симптоме коронавируса

Князь Монако Альбер II, у которого несколько дней назад подтвердили коронавирус, рассказал, с чего у него началась болезнь. Как отметил князь, у него не было потери обоняния и вкуса, как у многих других больных, пишет Телепрограмма.
Все началось с обычного насморка, который, как ранее говорили специалисты, не является одним из основных признаков коронавируса.
Сначала это было похоже на насморк, кашель появился не сразу. Потом началась небольшая температура, но все это были довольно легкие симптомы,
- рассказал князь Альбер.
Отметим, что в княжеском дворце сообщили, что здоровье князя Альбера II не вызывает беспокойство. В его случае коронавирус протекает в легкой форме, сообщает портал rtl.fr.