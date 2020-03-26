Вышла последняя песня Юлии Началовой

О релизе песни рассказала директор артистки Анна Исаева. «Год назад Слава Бодолика подарил Юле несколько новых песен, в том числе и трек «Останься». Юля давала слушать демо всем из своего окружения, выбирала, с чего начать работу, какую песню записать первой. В итоге было выбрано три композиции. За неделю до госпитализации, в марте прошлого года, Юля пришла в студию к Славе, чтобы напеть, поискать тональность, попробовать себя в новом материале. Она верила в эти песни, верила в их успех. У нас на сей счет были далеко идущие планы. Она напевала их дома весь прошлый март, говоря о том, что запишет их, как только вылечится. А мы их выпустим и сделаем под них прекрасные танцевальные номера», — поделилась Анна Исаева.

Началова была уверена, что вылечится и вернется к творческой деятельности. «После операции она сказала мне: «Пока не смогу репетировать, танцевать не получится, но как же я хочу быстро восстановиться!» А я ответила ей: «Ничего! Восстановишься! Не раскисай! Будешь репетировать сидя, лежа, не страшно, танцоры разучат хореографию, а ты пой». После ее смерти, на девятый день, она приснилась Володе, нашему турменеджеру, и спела ему во сне именно эту песню. Он отчетливо слышал каждое слово трека, который не мог знать наизусть! Он начал звонить в студию, мы стали искать. Нашли не полноценную запись, а отрывки, распевки. Но ребята смогли ее голос собрать в трек. Название мы не меняли, оно оказалось символическим», — добавила Анна.

Напомним, что незадолго до смерти у Юлии обострились подагра и псориаз. Певица начала прятать руки под перчатками, а также носить удобную обувь, а не любимые ею каблуки, пишет «Стархит».