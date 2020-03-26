Житель Нымме: «Можно рассчитать, когда этот столб упадет? Я бы не пошел в этот день на работу»

В одном из самых оживленных мест Таллинна - на пересечении дороги Таммсааре и дороги Рахумяэ автомобилисты напуганы дорожным столбом, который опасно накренился над дорогой.
«Можно ли с научной точки зрения рассчитать, когда этот столб рухнет? Тогда я бы не пошел на работу в тот день. Дорога Рахумяэ выходит к перекрестку с дорогой Таммсааре», - написал Яанус Луусе в Facebook в группе жителей Нымме.
Луузе сообщил Elu24, что он также связался с соответствующими органами в Таллине в тот же день, когда сфотографировал дорожный знак.
Заместитель начальника Транспортного департамента Таллинна Талво Рюйтельмаа сказал Elu24, что поддерживать дорожные знаки и столбы в исправном состоянии должна компания AS Signaal TM.
Согласно контракту, AS Singaal TM проводит постоянный мониторинг дорожных знаков, их столбов, консолей и светофоров, а также немедленно устранять неисправности и угрозы,
- сказал он.
Этот столб на пересечении улиц Таммсааре и Рахумяэ был осмотрена сразу после получения жалобы и специалист не нашел никакой опасности.
Крепление консоли было согнуто сильным ветром,
- пояснил Рюйтельмаа, добавив, что устранением проблемы займутся во вторник.
«Если бы консоль конструкция представляла опасность, мы бы действовали немедленно», - сказал Рюйтельмаа. Он добавил, что Департамент транспорта хотел бы поблагодарить участников дорожного движения и попросил их сообщать о сломанном или поврежденном оборудовании для управления движением по телефону 656 35 35.