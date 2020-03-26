Житель Нымме: «Можно рассчитать, когда этот столб упадет? Я бы не пошел в этот день на работу»

«Можно ли с научной точки зрения рассчитать, когда этот столб рухнет? Тогда я бы не пошел на работу в тот день. Дорога Рахумяэ выходит к перекрестку с дорогой Таммсааре», - написал Яанус Луусе в Facebook в группе жителей Нымме.

Луузе сообщил Elu24, что он также связался с соответствующими органами в Таллине в тот же день, когда сфотографировал дорожный знак.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Заместитель начальника Транспортного департамента Таллинна Талво Рюйтельмаа сказал Elu24, что поддерживать дорожные знаки и столбы в исправном состоянии должна компания AS Signaal TM.

Согласно контракту, AS Singaal TM проводит постоянный мониторинг дорожных знаков, их столбов, консолей и светофоров, а также немедленно устранять неисправности и угрозы,

- сказал он.

Этот столб на пересечении улиц Таммсааре и Рахумяэ был осмотрена сразу после получения жалобы и специалист не нашел никакой опасности.

Крепление консоли было согнуто сильным ветром,

- пояснил Рюйтельмаа, добавив, что устранением проблемы займутся во вторник.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp