Коронавирусные репрессии. Как Европа принуждает граждан сидеть дома

Поначалу в большинстве стран власти только рекомендовали людям по возможности меньше передвигаться и избегать контактов, но в последние дни и недели многие перешли от уговоров к угрозам.

Если закрыть границу и запретить массовые мероприятия относительно просто, то выполнение некоторых из этих предписаний, касающихся поведения каждого человека - например, распоряжение правительства Британии выходить на прогулку только один раз в день - проконтролировать фактически невозможно. Поэтому власти - по крайней мере власти демократических стран - надеются не только на страх перед репрессиями, но и на сознательность, здравый смысл и страх перед заражением.

Штрафы за прогулки

Италия

«Мы начинали с простых призывов «пожалуйста, не собирайтесь», а теперь люди, увидев кого-то подозрительного на улице, сами звонят в полицию: проверьте его! Наверняка у него нет пропуска! На улицах - полиция, карабинеры. Проверяют всех», - пишет Андреа Сауле из города Триест, участник закрытой профессиональной группы в WhatsApp, которая объединяет людей из разных стран (здесь и далее - цитаты участников этой группы, если не указано иное).

В наиболее пострадавшей от коронавируса Италии - максимально жесткий карантин. Закрыто все, кроме продуктовых магазинов, крупные города пусты уже несколько дней. Граждане должны иметь при себе бумагу, где говорится, зачем они выходят из дома. Штраф за нарушение режима карантина - от 300 до 4000 евро, а если на улице будет пойман человек с подтвержденным коронавирусом, то ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Испания

«Полиция многих проверяет. Штрафы и даже тюрьма, если у человека нет письменного разрешения ездить на работу», - пишет из Испании Рамон Виларо Гиралт.

В Испании карантин введен еще 14 марта. Полицейские дроны призывали людей разойтись с пляжей, площадей и других мест скопления людей. На улицу в магазин за продуктами раз в день может выходить только один член семьи.

За нарушение режима карантина здесь введены жесткие наказания: штраф может достигать 30 тысяч евро, а в определенных случаях нарушитель может и сесть в тюрьму на срок до года.

23 марта, например, полиция арестовала женщину из каталонского города Тортоса, когда она возвращалась со свидания, познакомившись с молодым человеком в интернете.

Германия

«Если кто устроит вечеринку или соберется больше двух, могут оштрафовать примерно на 200 евро. Туалетную бумагу, однако, по-прежнему скупают, ее теперь продают не больше одной упаковки в одни руки», - пишет из Германии Штефани Вайнбергер.

В Германии новые жесткие правила на федеральном уровне ввели с 23 марта. Людям запрещено собираться больше двух, если только они не живут вместе, и за соблюдением этого требования будет следить полиция.