Чт, 26.03.2020
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Мать Ксении Собчак госпитализирована с подозрением на коронавирус

Людмила Нарусова

ФОТО: Mikhail Metzel/Mikhail Metzel/TASS

Людмила Нарусова сама обратилась в одну из московских больниц, откуда ее увезли в специализированное медицинское учреждение.

Политик и мать известной телеведущей Ксении Собчак, супруга покойного экс-мэра Петербурга Анатолия Собчака — Людмила Нарусова — была госпитализирована в московскую больницу с подозрением на коронавирус.

По информации 5-tv.ru, сначала она обратилась в одно из медицинских учреждений за помощью. Оттуда ее увезли в специализированную клинику в Коммунарке. Людмиле Нарусовой проводят обследование. Были взяты мазки на анализ. Проверяется наличие коронавирусной инфекции.

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