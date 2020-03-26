Гороскоп на 26 марта: Близнецов ждут финансовые проблемы, а Стрельцы успеют сделать все запланированное

Овен

Если вы не исправите свои погрешности, то вам на них укажут со стороны. Вы слишком долго откладывали все на потом.

Телец

Даже вода камень точит, а вы при желании способны добиться результата, если проявите терпение и чувство такта.

Близнецы

Постарайтесь найти какие-то дополнительные источники дохода, иначе вам не миновать финансовой дыры.

Рак

Не стоит рассчитывать на данные вам обещания и обязательства. Многое из запланированного не сбудется.

Лев

Малопродуктивный день. Постарайтесь погрузиться в собственные мысли и даже отключить телефон, чтобы вам не мешали, советует «Сегодня».

Дева

Полученные в этот день средства лучше пустить на дальнейшее развитие производства или собственного бизнеса.

Весы

Задумайтесь на минутку: что вас раздражает в окружающих? Поняв это, вы сможете избавиться от этой черты в себе.

Скорпион

Если вы наладите рабочий процесс и убедите людей в целесообразности своих действий, вы окажетесь победителем в ситуации.

Стрелец

В этот день придется напрячь мозги, потому что работы будет много. Но главное – начать, а дальше у вас все получится.

Козерог

День травмоопасен, а потому старайтесь избегать перемещений на дальние расстояния и не садиться за руль.

Водолей

Вас весь день будет преследовать рутина. Не стоит рисковать из-за сиюминутной выгоды – проверенные отношения важнее.

Рыбы