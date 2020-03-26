Гороскоп на 26 марта: Близнецов ждут финансовые проблемы, а Стрельцы успеют сделать все запланированное

Этот четверг пройдет под влиянием энергий третьего лунного дня, и вечером на небе можно будет увидеть тонкий серп Луны, а это значит, что действительно начался период обновления и накопления энергии. Но этот день совсем не прост и безобиден. В этот четверг всерьез обострится ощущение конкуренции и агрессивность, поэтому будьте готовы защищать себя и свои интересы. Но так как все мы в сегодняшних условиях ограничены в пространстве, делать это надо очень дипломатично и толерантно.
Овен
Если вы не исправите свои погрешности, то вам на них укажут со стороны. Вы слишком долго откладывали все на потом.
Телец
Даже вода камень точит, а вы при желании способны добиться результата, если проявите терпение и чувство такта.
Близнецы
Постарайтесь найти какие-то дополнительные источники дохода, иначе вам не миновать финансовой дыры.
Рак
Лев
Малопродуктивный день. Постарайтесь погрузиться в собственные мысли и даже отключить телефон, чтобы вам не мешали, советует «Сегодня».
Дева
Полученные в этот день средства лучше пустить на дальнейшее развитие производства или собственного бизнеса.
Весы
Задумайтесь на минутку: что вас раздражает в окружающих? Поняв это, вы сможете избавиться от этой черты в себе.
Скорпион
Если вы наладите рабочий процесс и убедите людей в целесообразности своих действий, вы окажетесь победителем в ситуации.
В этот день придется напрячь мозги, потому что работы будет много. Но главное – начать, а дальше у вас все получится.
Козерог
День травмоопасен, а потому старайтесь избегать перемещений на дальние расстояния и не садиться за руль.
Водолей
Вас весь день будет преследовать рутина. Не стоит рисковать из-за сиюминутной выгоды – проверенные отношения важнее.
Рыбы
Ищите альтернативные пути заработка, и тогда вы окажетесь на высоте положения, которое казалось безнадежным.