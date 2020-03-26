Сестру Жанны Фриске задержала полиция

После развода с мужем 33-летняя Наталья Фриске в компании молодых парней отправилась на Шри-Ланку. И уже успела познакомиться с местными полицейскими, причем не совсем не по своей воле, пишет «Собеседник».
Некоторое время назад Наталья держала на острове кафе, но из-за убытков его пришлось закрыть. В последний месяц Наталья просто отдыхала, загорала и лакомилась фруктами, но даже на острове из-за вспышки коронавируса ввели карантин и комендантский час, ограничив перемещения людей по улицам после шести часов вечера.
Требования властей не испугали отчаянную Фриске. Однажды вечером Наталья и ее друзья раскрасили друг друга краской, как древние индейцы, и отправились на ночной пляж. Там их и встретили полицейские...
Женщина показала, какие длинные очереди появились в супермаркетах уже после двух дней карантина и как активно люди закупаются продуктами. По ее мнению, карантин продлится еще как минимум две недели. А пока они передвигаются по острову исключительно по ночам – мелкими перебежками от дома к дому.