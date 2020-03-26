Сестру Жанны Фриске задержала полиция

Некоторое время назад Наталья держала на острове кафе, но из-за убытков его пришлось закрыть. В последний месяц Наталья просто отдыхала, загорала и лакомилась фруктами, но даже на острове из-за вспышки коронавируса ввели карантин и комендантский час, ограничив перемещения людей по улицам после шести часов вечера.

Требования властей не испугали отчаянную Фриске. Однажды вечером Наталья и ее друзья раскрасили друг друга краской, как древние индейцы, и отправились на ночной пляж. Там их и встретили полицейские...

– Пытаемся себя, конечно, веселить, панику не наводить, – рассказала Наталья. – Вот устали сидеть дома и устроили ночную вылазку. Вылазка прошла успешно, добежали мы туда, куда нам надо было, прибегаем, а там – менты! Благо, менты были знакомые, мы им сказали, что мы тут живем и вышли на океан ножки помочить. Они спрашивают, почему вы в таком раскраске боевом, а я говорю: чтобы веселее было. У нас сегодня такие игры ролевые, я играю Лару Крофт. Общем, не скучаем мы тут.