Стало известно о переводе Льва Лещенко в реанимацию

По словам собеседника, вечером 24 марта артист начал задыхаться, у него снизился процент кислорода в крови. В настоящее время состояние Лещенко стабилизировалось, однако он остается в реанимационном отделении.

О госпитализации Льва Лещенко и его жены Ирины стало известно накануне, 24 марта. Их доставили в медицинский центр в московском поселке Коммунарка с подозрением на коронавирус. Супруги попали в больницу несколько дней назад после того, как артист вызвал на дом скорую помощь из-за воспаления легких. Его госпитализировали в целях профилактики.