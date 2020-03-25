Микки Рурк, несмотря на боязнь коронавируса, вылетел из Риги

Голливудский актер Микки Рурк буквально застрял в столице Латвии из-за введения в странах режима карантина из-за коронавируса. В Ригу артист прибыл на съемки мистического фильма Warhunt.

19 марта стало известно, что знаменитость добровольно принял решение о самоизоляции. Источники утверждали, что Микки Рурк абсолютно здоров, просто он ни с кем особо не общается и поскольку рестораны закрыты, то пользуется доставкой еды в номер.

Спустя несколько дней подобного распорядка Микки Рурк изъявил желание вернуться домой, в Соединенные Штаты. Вот только авиасообщение между государствами уже ограничили.

Однако это не остановило голливудского актера. Несмотря на страх перед коронавирусом, он все-таки покинул Латвию. Перед возвращением на родину Микки Рурк поделился размышлениями о пандемии, съемках и Риге.

Это пугает. Я думаю, это надолго, поскольку это вирус. А вирусы тяжело лечить,

— высказалась о COVID-19 звезда.

Микки Рурк рассказал, что съемочная команда в Риге оказалась очень профессиональной, и ему понравилось с ней работать.

Мы делали фильм War Hunt. Очень хороший режиссер, команда из Риги была очень хороша, так что мы быстро все сделали. Мне здесь по кайфу, мне нравится город, я могу просто гулять здесь туда-сюда, смотреть на разные здания, очень красиво,

— сказал он.

Голливудский актер поделился впечатлениями от места, в котором ему пришлось застрять на несколько дней.

Отлично провожу здесь время, люди очень добрые. Очень добрые! Удивительно добрые, куда лучше жителей Лос-Анджелеса. Отличные люди! Я был бы рад вернуться сюда!