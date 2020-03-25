Латвийская больница начала самостоятельно шить защитные маски

Чтобы в случае необходимости обеспечить медиков средствами индивидуальной защиты, Даугавпилсская больница начала самостоятельный пошив защитных масок, сообщила агентству LETA специалист по общественным отношениям больницы Гундега Гронска. Об этом пишет Русский TVNET.
Она пояснила, что в данный момент учреждение не испытывает недостатка в средствах защиты, однако было принято решение выяснить, сможет ли больница в случае необходимости обеспечить себя. У больницы есть своя швейная мастерская, и ее работники занимаются пошивом масок.
По словам Гронски, для изготовления масок используется марля, сложенная в десять слоев.
На данный момент медицинское учреждение не испытывает большого наплыва пациентов, сообщила она.
В свою очередь в Даугавпилсском краевом самоуправлении агентство LETA выяснило, что местное предприятие Lattex D начало производство бытовых защитных масок. Трехслойные маски из полиамида и хлопка можно использовать несколько раз. Минимальный заказ – десять масок, цена – по договоренности.