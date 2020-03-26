Metallica на время пандемии порадует поклонников еженедельной серией концертов

Участники группы Metallica заявили, что начинают на YouTube еженедельную серию концертов Metallica Mondays. Таким образом они решили поддержать поклонников во время пандемии коронавируса COVID-19, пишут Аргументы.
Музыканты заверили, что каждый понедельник будут публиковать записи со своих прошлых выступлений. Первым видео оказалась запись с концерта в ирландском городе Слейне. Выступление прошло летом прошлого года.
Хотите отдохнуть от Netflix перед тем, как изучать всю их библиотеку? Представляем нашу новую концертную серию: #MetallicaMondays,
- рассказали музыканты из Metallica.