Чт, 26.03.2020
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Metallica на время пандемии порадует поклонников еженедельной серией концертов

Джеймс Хетфилд, фронтмен группы Metallica на концерте в Москве

ФОТО: Gavriil Grigorov / Gavriil Grigorov/TASS

Участники группы Metallica заявили, что начинают на YouTube еженедельную серию концертов Metallica Mondays. Таким образом они решили поддержать поклонников во время пандемии коронавируса COVID-19, пишут Аргументы.

Музыканты заверили, что каждый понедельник будут публиковать записи со своих прошлых выступлений. Первым видео оказалась запись с концерта в ирландском городе Слейне. Выступление прошло летом прошлого года.

Хотите отдохнуть от Netflix перед тем, как изучать всю их библиотеку? Представляем нашу новую концертную серию: #MetallicaMondays,

- рассказали музыканты из Metallica.

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