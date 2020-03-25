Хайди Клум опубликовала результаты теста на коронавирус

46-летняя немецкая модель Хайди Клум на прошлой неделе пожаловалась на жар и кашель. Звезда подозревала, что это может быть коронавирус, однако врачи не смогли помочь ей определить недуг. Модели и ее мужу Тому Каулитцу удалось сделать тест на COVID-19, результатами которого она поделилась в социальной сети, пишет Сегодня.