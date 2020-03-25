Хайди Клум опубликовала результаты теста на коронавирус

46-летняя немецкая модель Хайди Клум на прошлой неделе пожаловалась на жар и кашель. Звезда подозревала, что это может быть коронавирус, однако врачи не смогли помочь ей определить недуг. Модели и ее мужу Тому Каулитцу удалось сделать тест на COVID-19, результатами которого она поделилась в социальной сети, пишет Сегодня.
Как сообщила звезда, тесты на коронавирус – отрицательные. Хайди Клум поблагодарила всех за заботу и призналась, что чувствует себя уже значительно лучше, но продолжает бороться с сильной простудой.
14-й день домашней самоизоляции. Тест на коронавирус – отрицательный. У меня просто сильная простуда, и я стараюсь с ней справиться. Посылаю вам всем лучи любви,
– написала модель, опубликовав в Instagram радужное фото на траве.