Буйнов рассказал, почему всегда ходит в очках

Певец Александр Буйнов рассказал, как смастерил с друзьями карбидную бомбу в шестом классе и чуть не лишился зрения. Он получил сильнейший ожог роговицы и был вынужден носить очки. В итоге этот аксессуар стал частью неповторимого стиля музыканта, пишет Лайф.
В наше время было модно делать карбидные бомбочки. Это банка, пробитая сверху гвоздями... Когда мы поставили эту банку и залегли где-то в стороне, мне сказали: "Давай, Буйнов, ты сходи проверь". Буйнов поднялся и пошёл проверять. В это время бабахнуло, засыпало мне глаза. Минус 5,5 с тех пор зрение на оба глаза,
— вспомнил артист в программе "Судьба человека".
Буйнов сильно комплексовал из-за того, что "стал очкариком". Народный артист России признаётся, что специально пересел на задние парты к "крутым". Из-за плохого зрения он начал отставать по многим предметам и "скатился до троек".