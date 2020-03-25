Буйнов рассказал, почему всегда ходит в очках

В наше время было модно делать карбидные бомбочки. Это банка, пробитая сверху гвоздями... Когда мы поставили эту банку и залегли где-то в стороне, мне сказали: "Давай, Буйнов, ты сходи проверь". Буйнов поднялся и пошёл проверять. В это время бабахнуло, засыпало мне глаза. Минус 5,5 с тех пор зрение на оба глаза,