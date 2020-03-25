Как не поддаваться панике из-за пандемии коронавируса в мире: советы психолога

Дипломированный психолог Анна Литвинчук специально для Сегодня.Lifestyle пояснила, что такое паника, и дала несколько советов, как ей не поддаться.

По словам психолога, паника представляет собой психологическое состояние нашего организма, реагирующего на угрозу, и проявляется в виде ощущения внутреннего напряжения, волнения, острого страха и/или неуправляемого стремления избежать опасной ситуации.

Психолог назвала три способа противостоять панике:

1. Отбросьте эмоции и сделайте ставку на мышление

В критической ситуации необходимо отбросить эмоции, переживания и делать ставку на мышление. Ознакомьтесь с имеющейся информацией. В случае с коронавирусом узнайте все о симптомах, профилактике, рекомендации, статистику; проанализируйте и продумайте подходящие действия, которые стоит предпринять, чтобы предотвратить опасную ситуацию или минимизировать последствия.

Даже если считаете возникшую проблему на первый взгляд полностью безнадежной, попробуйте взглянуть на нее со стороны – составив перечень способов решения, продумав выгоды и последствия каждого варианта. Если удастся найти относительно безболезненный метод решения проблемы, паника сразу же отойдет,

– поясняет Литвинчук.

2. Не драматизируйте ситуацию

Тревога является естественной реакцией организма для защиты от опасностей и опасных явлений, но не нужно драматизировать ситуацию. На случай повышенного волнения и тревожности составьте для себя список вещей и занятий, которые помогают вам чувствовать себя уверенно и спокойно, что-то вроде успокоительного для вас.

Для удобства разделите эти действия на категории:

запахи. Вспомните все запахи, с которыми у вас ассоциируется спокойствие и комфорт – запах в кофейне, эфирные масла, запах леса и так далее;

звуки и музыка;

вкусовые ощущения;

действия – пробежки, чтение, рисование.

Когда закончите, внесите дела из этого списка в свой календарь. Сделайте так, чтобы каждый день вы могли уделять хотя бы 15 минут одному из вышеперечисленных действий (даже если это будет просто 15-минутная прогулка в парке по дороге с работы).

3. Следите за своим здоровьем

Важно помнить, что увереннее с волнениями и паникой справляется крепкий организм с хорошим иммунитетом. Чтобы не поддаваться ненужным волнениям, следите за такими процессами: высыпайтесь, отдыхайте, отвлекайтесь от повседневных задач, позаботьтесь о полноценном и качественном питании.

Не забывайте об интересах и увлечениях, на которые можно переключить внимание. Не удается? Выполняйте монотонную работу по дому: стирка, уборка или глажка и отвлекут, и принесут чувство завершенности дела,

– советует Анна.