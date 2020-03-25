Девушке, пострадавшей в ДТП, пересадили волосатые мужские руки, но через три года они стали, как свои

Когда в 2016 году 18-летняя Шрея Сидданагоуда попала в автокатастрофу, из-за промедления врачей ей пришлось ампутировать руки. И только в августе 2017-го доктора нашли подходящие донорские конечности. Правда, мужские, но девушка была рада и такому варианту.

После 13-часовой операции, в ходе которой целая команда хирургов кропотливо сшивала сухожилие за сухожилием, у Шреи наконец снова появились руки. После девушке ещt полгода пришлось ходить на физиотерапию, чтобы вернуть им чувствительность. Да и просто к ним привыкнуть было трудно: поначалу новые конечности были крупными, с плотным волосяным покровом, с тёмным оттенком кожи. Но через год ситуация изменилась.

Шрея Сидданагоуда ФОТО: twitter

«Донором был высокий мужчина с большими тонкими пальцами. Теперь никто не догадается, что это были руки мужчины... Она даже начала носить украшения и красить ногти», - говорит мама девушки.