Умерла звезда «Девчат» Инна Макарова

Смерть 93-летней звезды «Девчат» подтвердила ее дочь Наталья Бондарчук. «Инна Михайловна ушла из жизни», — сказала она, пояснив, что о дате и месте прощания будет объявлено позже.

Макарова родилась 28 июля 1926 года в городе Тайга. В 1943 году поступила во ВГИК, где познакомилась с будущим мужем —режиссером Сергеем Бондарчуком. С 1948 года артистка начала работать в Театре-студии киноактера. Макарова была лауреатом Сталинской премии I степени и заслуженной артисткой РСФСР.