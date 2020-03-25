Ср, 25.03.2020
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Новый смертоносный вирус появился в Китае

Мышь. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

В Китае зафиксирована первая смерть от заболевания, вызванного заражением хантавирусом, пишет местное издание Global Times.

Как отмечается, речь идет о мужчине, проживавшем в провинции Юньнань. Он умер в автобусе, направлявшемся в Шаньдун. После этого медики проверили на этот вирус всех пассажиров транспортного средства.

Хантавирус распространяется через грызунов. Также известно о случаях, когда заражение случалось после укуса некоторых видов насекомоядных летучих мышей. При этом для хантавирусов не характерна передача заболевания от человека к человеку. Вместе с тем данные случаи встречаются, но зафиксированы на территории некоторых стран Латинской Америки, сообщает mir24.tv.

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