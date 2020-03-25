Парень на самоизоляции отправил чихуахуа в универмаг: пес справился с заданием
В эти трудные дни, когда медики просят людей соблюдать социальную дистанцию, оставаться дома и самоизолироваться, чтобы не допустить столь быстрого распространения нового коронавируса, некоторые особо изобретательные люди придумывают самые разные способы, как получить желаемое и не нарушить правила, передает Сегодня.
Мексиканец Антонио Муньос решил прислушаться к советам врачей и без крайней надобности не выходить из квартиры. Однако шел третий день карантина, и парень очень сильно захотел чипсов. Долго не думая, Антонио отправил в универмаг через дорогу своего пса породы чихуахуа, прицепив к ошейнику короткую записку для кассира.
Здравствуйте! Пожалуйста, продайте моей собаке чипсы (не слишком острые). У нее на воротнике 20 долларов. ВНИМАНИЕ: Она будет кусаться, если с ней плохо обращаться,
– написал Муньос.