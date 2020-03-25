Парень на самоизоляции отправил чихуахуа в универмаг: пес справился с заданием

Мексиканец Антонио Муньос решил прислушаться к советам врачей и без крайней надобности не выходить из квартиры. Однако шел третий день карантина, и парень очень сильно захотел чипсов. Долго не думая, Антонио отправил в универмаг через дорогу своего пса породы чихуахуа, прицепив к ошейнику короткую записку для кассира.