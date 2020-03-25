Любовный гороскоп на апрель 2020 года

В апреле Плутон станет ретроградным, поэтому астрологи советуют набраться терпения и приготовиться к кардинальным переменам. Самое главное в этом месяце — оставаться верными себе и двигаться в одном ритме со Вселенной, не боясь ошибиться. Для подстраховки в любви всегда держите при себе эту инструкцию, чтобы сверяться с ней, если внутренний навигатор окажется сбит.

Овен

Апрель не обещает Овнам каких-то радикальных перемен на любовном фронте. Вероятность встречи со своей второй половинкой невелика, несмотря на то, что внимание противоположного пола будет в избытке. Однако не стоит расстраиваться. Одиночество поможет навести порядок в собственной жизни, а также натолкнет на правильные мысли. А вот семейных Овнов ждет период романтики. Любовь засияет с новой силой, как в первые недели романа.

Телец

Апрельские звезды вдохновят Тельцов на романтические подвиги и короткие романы, которые вряд ли перейдут в серьезные отношения. На горизонте — период экспериментов, новых открытий и желаний кардинально изменить свою жизнь, из-за чего будет очень сложно остановить свой выбор на ком-то одном. Даже Тельцам в крепких отношениях захочется освежить чувства, внести в них новизну и счастье.

Близнецы

Любовный гороскоп предостерегает Близнецов от спонтанных решений. Не стоит допускать осечки, иначе можно спугнуть свое счастье. В первую очередь эта рекомендация касается тех, кто находится в шаге от взаимности. Апрель подарит шанс показать потенциальному спутнику или спутнице, что вы отличная партия. Что касается Близнецов в браке — тут все не так безоблачно. Если любимый человек не спешит рассыпаться комплиментами, стоит присмотреться к взаимности — не стоит строить любовь на энтузиазме одного участника.

Рак

В апреле семейные Раки могут рассчитывать на счастливое течение событий. Вселенная подарит возможность обрести счастье с любимым человеком, разделить тепло, проявить внимание и оставить за бортом все противоречия. По словам астрологов, партнеры начнут понимать друг друга на уровне чувств, поддерживать жизненные взгляды. Чтобы такая идиллия продлилась как можно дольше, важно показать партнеру ценность этих отношений. Одиноких Раков ждет успех: смелость и напор помогут завоевать чужое сердце.

Лев

При желании в апреле Львы смогут освежить чувства, пребывая в браке, или завоевать любовь. А вот Львам со свободным сердцем астрологи советуют приготовиться: поиск подходящего партнера может затянуться. В этом случае рекомендуется просто быть собой и не погружаться в затворничество и самокопание. Не стоит отказываться от общения, свиданий, новых знакомств. Чем больше времени одинокие Львы проведут в компании коллег и друзей, тем быстрее притянут к себе счастливые перемены. Главное правило — компания должна быть теплой и уютной, под стать апрельским дням, за которыми последует солнечный май.

Дева