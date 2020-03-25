Сажают помидоры, учат испанский и занимаются любовью: российские звезды рассказали о самоизоляции

Топовые звезды остались без работы из-за коронавируса и ушли в вынужденные отпуска. Свободного времени у многих стало больше, и занимают его артисты самыми необычными вещами. Лолита, Яна Чурикова и другие знаменитости рассказали «СтарХиту», какие открытия сделали для себя на самоизоляции.
У всех российских знаменитостей в ближайший месяц точно будет возможность отдохнуть от гастрольного чеса, бесконечных съемок и светских мероприятий.
Звезды засели по домам, чтобы переждать мировую пандемию коронавируса. Несмотря на то что самоизоляция длится всего несколько дней, большинство уже открыли в себе скрытые таланты кулинаров, а также занялись делами, до которых раньше элементарно не доходили руки. Некоторые же, как Лолита, предпочитают максимально расслабиться — ведь еще недавно не могли себе этого позволить. Певица проводит время в компании нового возлюбленного, с которым встречается несколько месяцев. Омрачает самоизоляцию звезды только новость о том, что заседание по ее делу о разводе с бывшим мужем перенесли на неопределенный срок.
«Я дома и, наконец-то, полноценно занимаюсь личной жизнью, меня это очень радует, — рассказывает певица. — Ничего не готовлю — банально нет к этому тяги, зато делаю разные спа-процедуры».
Иосиф Пригожин, как настоящий мужчина, в период самоизоляции засел… в гараже. «Впервые за 17 лет у меня появилась возможность его разобрать, — поделился продюсер со «СтарХитом». — Весь хлам, который накопился за эти годы, теперь разложен по полочкам. Также вместе с Валерией провели ревизию в кабинете. Возвращаемся к книжкам. На день рождения, который у меня 2 апреля, уже получил в подарок 10 масок, костюм химзащиты и противогазы».
Продюсер призывает всех заняться уборкой — навести порядок в подъездах, дворах, собственных жилища, ведь чистота в период пандемии — превыше всего.
Яна Чурикова выбрала самоизоляцию добровольно, без всяких предписаний. Неделю они с дочкой Таисией вообще никуда не выходили, теперь перешли в режим минимальных социальных контактов. Телеведущая приняла решение не расслабляться на дому и продолжает трудиться в прежнем ритме — совещания и планерки с коллегами, обсуждение рабочих вопросов теперь происходит в режиме онлайн. «Сразу поняла, что стоит разрешить себе поспать подольше, как вся продуктивность и график пойдут псу под хвост, — говорит Яна. — Поэтому мы с Тасей просыпаемся в 9, (раньше вставали в 7, чтобы собраться в школу), и составляем план на день. И, выполняя то или иное дело, ставим галочки в списке. Очень мотивирует!»
Свободное от работы время телеведущая посвящает самообразованию, до которого в обычном режиме жизни не доходили руки. «Учу испанский, прохожу онлайн-курс сейчас, — продолжает Чурикова. — Раньше знала его лучше, но практики не хватало. Поэтому хочу подтянуть знания. Посылаю этой стране, которая сейчас сражается с пандемией буквально на линии огня, лучи поддержки!»
Анастасия Волочкова во время вынужденного «домашнего ареста» захотела побаловать любимого блюдами собственного приготовления. В особняке балерины есть и домоуправитель, и кухарка, но тут она сама изъявила желание разок встать к плите. «Приготовила пирог со шпинатом, — рассказала Настя. — С первого раза все получилось очень вкусно. Мой мужчина был в восторге». В остальном артистка старается жить в обычном режиме – ежедневно репетирует в домашнем театре спектакль, поддерживает себя в форме…. «Самоизоляция не для того, чтобы сесть на печи и отдыхать, а наоборот, чтобы активизировать все свои способности, которыми нас наделил Господь», — считает Волочкова.
Дмитрий Колдун на вынужденном карантине решил заняться агрономией. Музыкант выращивает на дому рассаду к дачному сезону. «Обычно мы ее покупали уже подготовленной, но сейчас, когда появилось время, решили посадить самостоятельно, — улыбается певец. — Заодно проверим, у кого в семье самая легкая рука: чья рассада врастет быстрее и даст самый большой урожай. Дети постоянно рядом, заняться кроме меня ими теперь некому. Все секции и кружки закрыты. Поэтому становлюсь их персональным тренером. Буду учить кататься на роликах. А еще давно не было времени пойти с ними собирать березовый сок. Вот пойдем, ведь это так по-белорусски».
Маргарита Суханкина признается, что находится в самоизоляции с двумя детьми, у которых большое количество самых разных интересов — совсем не скучно. «Я рада возможности быть с ними постоянно и разделять увлечения, — говорит певица. — Осваиваю очень интересную технику рисунков по точкам. Отрыла мир видеоуроков на YouTube. А еще сын и дочь занимаются городками, чтобы не терять навык, пока закрыта секция, организовали на воздухе импровизированную площадку. Я тоже присоединилась, проводим семейные турниры. Я, конечно, пока занимаю почетное третье место из трех возможных. Но, думаю, что за время карантина смогу достичь и более высоких результатов».
Ирина Слуцкая старается по-максимуму занять детей полезными вещами, пока те находятся дома. «Варя проходит онлайн-курсы английского языка, а Артем начал «самомастерить», а именно собирать модели самолетов, — говорит спортсменка. — Наверное, это связано с тем, что он хочет стать пилотом, командиром «Боинга» и даже отправиться в космос».