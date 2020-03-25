Сажают помидоры, учат испанский и занимаются любовью: российские звезды рассказали о самоизоляции

У всех российских знаменитостей в ближайший месяц точно будет возможность отдохнуть от гастрольного чеса, бесконечных съемок и светских мероприятий.

Звезды засели по домам, чтобы переждать мировую пандемию коронавируса. Несмотря на то что самоизоляция длится всего несколько дней, большинство уже открыли в себе скрытые таланты кулинаров, а также занялись делами, до которых раньше элементарно не доходили руки. Некоторые же, как Лолита, предпочитают максимально расслабиться — ведь еще недавно не могли себе этого позволить. Певица проводит время в компании нового возлюбленного, с которым встречается несколько месяцев. Омрачает самоизоляцию звезды только новость о том, что заседание по ее делу о разводе с бывшим мужем перенесли на неопределенный срок.

«Я дома и, наконец-то, полноценно занимаюсь личной жизнью, меня это очень радует, — рассказывает певица. — Ничего не готовлю — банально нет к этому тяги, зато делаю разные спа-процедуры».

Иосиф Пригожин разобрал гараж

Иосиф Пригожин, как настоящий мужчина, в период самоизоляции засел… в гараже. «Впервые за 17 лет у меня появилась возможность его разобрать, — поделился продюсер со «СтарХитом». — Весь хлам, который накопился за эти годы, теперь разложен по полочкам. Также вместе с Валерией провели ревизию в кабинете. Возвращаемся к книжкам. На день рождения, который у меня 2 апреля, уже получил в подарок 10 масок, костюм химзащиты и противогазы».

Продюсер призывает всех заняться уборкой — навести порядок в подъездах, дворах, собственных жилища, ведь чистота в период пандемии — превыше всего.

Валерия посвящает время самообразованию

Яна Чурикова выбрала самоизоляцию добровольно, без всяких предписаний. Неделю они с дочкой Таисией вообще никуда не выходили, теперь перешли в режим минимальных социальных контактов. Телеведущая приняла решение не расслабляться на дому и продолжает трудиться в прежнем ритме — совещания и планерки с коллегами, обсуждение рабочих вопросов теперь происходит в режиме онлайн. «Сразу поняла, что стоит разрешить себе поспать подольше, как вся продуктивность и график пойдут псу под хвост, — говорит Яна. — Поэтому мы с Тасей просыпаемся в 9, (раньше вставали в 7, чтобы собраться в школу), и составляем план на день. И, выполняя то или иное дело, ставим галочки в списке. Очень мотивирует!»

Свободное от работы время телеведущая посвящает самообразованию, до которого в обычном режиме жизни не доходили руки. «Учу испанский, прохожу онлайн-курс сейчас, — продолжает Чурикова. — Раньше знала его лучше, но практики не хватало. Поэтому хочу подтянуть знания. Посылаю этой стране, которая сейчас сражается с пандемией буквально на линии огня, лучи поддержки!»

А во время онлайн-планерок Яна умудряется заниматься йогой