«Отрезали полтела»: Сергею Жукову удалили опухоль

На тот момент Сергей Жуков думал, что больше никогда не выйдет на сцену. "Я говорил: кому дать денег? Везите меня куда-нибудь - в Германию, в Израиль. А врачи отвечали: мы не знаем, что у вас, куда мы вас повезем? - рассказал он.