«Отрезали полтела»: Сергею Жукову удалили опухоль

По словам известного певица и лидера популярной группы «Руки вверх!» Сергея Жукова, он перенес три операции из-за опухоли, образовавшейся после падения на одном из концертов, сообщает Topnews.
В ходе интервью для проекта "Цена красивой жизни" на канале "Россия 1" артист рассказал, как появившийся синяк долго не проходил, а затем на его месте образовалась опухоль. Медики диагностировали грыжу, но даже несколько операций не смогли улучшить состояние певица.
"На пустом месте меня свалило, причем страшно. Непонятная история с болезнью, когда из обычного ушиба дело переросло в то, что мне отрезали половину тела", - признался он.
В результате артисту помог привезенный из-за границы "экспериментальный аппарат". "Многокилограммовый, с которым я все время ходил, он все время что-то качал, весь в проводах", - вспоминает он.
После этого певцу сделали еще одну операцию, и сейчас он идет на поправку.