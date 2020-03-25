Ср, 25.03.2020
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«Отрезали полтела»: Сергею Жукову удалили опухоль

Сергей Жуков.

ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

По словам известного певица и лидера популярной группы «Руки вверх!» Сергея Жукова, он перенес три операции из-за опухоли, образовавшейся после падения на одном из концертов, сообщает Topnews.

В ходе интервью для проекта "Цена красивой жизни" на канале "Россия 1" артист рассказал, как появившийся синяк долго не проходил, а затем на его месте образовалась опухоль. Медики диагностировали грыжу, но даже несколько операций не смогли улучшить состояние певица.

"На пустом месте меня свалило, причем страшно. Непонятная история с болезнью, когда из обычного ушиба дело переросло в то, что мне отрезали половину тела", - признался он.

На тот момент Сергей Жуков думал, что больше никогда не выйдет на сцену. "Я говорил: кому дать денег? Везите меня куда-нибудь - в Германию, в Израиль. А врачи отвечали: мы не знаем, что у вас, куда мы вас повезем? - рассказал он.

В результате артисту помог привезенный из-за границы "экспериментальный аппарат". "Многокилограммовый, с которым я все время ходил, он все время что-то качал, весь в проводах", - вспоминает он.

После этого певцу сделали еще одну операцию, и сейчас он идет на поправку.

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