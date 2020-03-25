Ср, 25.03.2020
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Доктор Комаровский назвал список лекарств, необходимых во время эпидемии

Доктор Комаровский.

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

Известный медик и телеведущий Евгений Комаровский назвал список лекарств, которые необходимо приобрести в период эпидемии коронавируса, пишет Topnews.

Он подчеркнул, что в его аптечке нет средства, способного вылечить от COVID-19, однако перечисленные ниже препараты помогут облегчить состояние и минимизировать возможности негативного развития событий в случае заражения.

«Когда заявляют, что какое-то лекарство помогло вылечиться от коронавируса... Тогда было нечего терять, пробовали все, и что-то помогло», - цитирует врача РИА Новости.

Он отметил, что пока невозможно оценить эффективность какого-то определенного препарата из-за отсутствия клинических испытаний. Тем не менее, Комаровский порекомендовал купить парацетамол, сосудосуживающие капли, средство для пероральной гидратации, а также солевые растворы для промывания носа.
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