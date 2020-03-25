Доктор Комаровский назвал список лекарств, необходимых во время эпидемии

Известный медик и телеведущий Евгений Комаровский назвал список лекарств, которые необходимо приобрести в период эпидемии коронавируса, пишет Topnews.
Он подчеркнул, что в его аптечке нет средства, способного вылечить от COVID-19, однако перечисленные ниже препараты помогут облегчить состояние и минимизировать возможности негативного развития событий в случае заражения.
«Когда заявляют, что какое-то лекарство помогло вылечиться от коронавируса... Тогда было нечего терять, пробовали все, и что-то помогло», - цитирует врача РИА Новости.
Он отметил, что пока невозможно оценить эффективность какого-то определенного препарата из-за отсутствия клинических испытаний. Тем не менее, Комаровский порекомендовал купить парацетамол, сосудосуживающие капли, средство для пероральной гидратации, а также солевые растворы для промывания носа.