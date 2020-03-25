Гороскоп на 25 марта: Тельцы останутся довольны собой, а Скорпионы благополучно решат проблему

Овен

Подходящее время, чтобы заняться собственными мыслями и все разложить по полочкам. Вам многое станет ясно.

Телец

В этот день можно приступить к реализации своих планов. Результаты даже превзойдут ваши ожидания.

Близнецы

Себя не обманете, и если организм сигнализирует о каких-то проблемах, то от них не стоит отмахиваться.

Рак

Если вы будете относиться к деньгам без должной экономии, то они надолго не задержатся в ваших руках.

Лев

Подходящий день для переоценки ценностей. Все эти мысли достаточно серьезные и потребуют не одного часа.

Дева

Если не хотите, чтобы в семье разразился скандал, не дразните своего партнера и не провоцируйте его на вспышку ревности, советует «Сегодня».

Весы

День приятных сюрпризов. Можете получить подарок от близкого человека, а можете и сами одаривать любимых людей.

Скорпион

Хлопоты этого дня будут пустыми и безосновательными. Все, о чем вы заранее волновались, разрешится благополучно для вас.

Стрелец

Вас захлестнет волна заинтересованности к человеку, которого вы раньше как-то не воспринимали всерьез.

Козерог

Вас ждет скучный день, наполненный решением рабочих проблем, домашних хлопот и налаживанием быта.

Водолей

Вас поглотит масса мелких проблем. Не переживайте – если вы не будете раздражаться на каждую из них, то быстро все решите.

Рыбы