Гороскоп на 25 марта: Тельцы останутся довольны собой, а Скорпионы благополучно решат проблему

В эту среду нас ожидает настоящее обновление, которое связано со стремительным наступлением нового лунного месяца. Сегодня на нас будут влиять энергии созидательных и плодотворных вторых лунных суток. Какими бы не были внешние обстоятельства, нам необходимо увидеть новые перспективы и возможности и воспользоваться ими. Совет для всех знаков Зодиака: «включайте мозги», «открывайте глаза и уши», и - вперед!
Овен
Подходящее время, чтобы заняться собственными мыслями и все разложить по полочкам. Вам многое станет ясно.
Телец
В этот день можно приступить к реализации своих планов. Результаты даже превзойдут ваши ожидания.
Близнецы
Себя не обманете, и если организм сигнализирует о каких-то проблемах, то от них не стоит отмахиваться.
Рак
Лев
Подходящий день для переоценки ценностей. Все эти мысли достаточно серьезные и потребуют не одного часа.
Дева
Если не хотите, чтобы в семье разразился скандал, не дразните своего партнера и не провоцируйте его на вспышку ревности, советует «Сегодня».
Весы
День приятных сюрпризов. Можете получить подарок от близкого человека, а можете и сами одаривать любимых людей.
Скорпион
Хлопоты этого дня будут пустыми и безосновательными. Все, о чем вы заранее волновались, разрешится благополучно для вас.
Вас захлестнет волна заинтересованности к человеку, которого вы раньше как-то не воспринимали всерьез.
Козерог
Вас ждет скучный день, наполненный решением рабочих проблем, домашних хлопот и налаживанием быта.
Водолей
Вас поглотит масса мелких проблем. Не переживайте – если вы не будете раздражаться на каждую из них, то быстро все решите.
Рыбы
Оглянитесь вокруг и прислушайтесь к людям – кому-то из них потребуется от вас помощь и поддержка.