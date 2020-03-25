Что эстонские звезды думают о коронавирусе? Откровения из соцсетей

Эстонская блогер и модель Анита Сибул опубликовала фотографию из Дубая. «С пятницы закрываются все торговые центры, можно собираться только в количестве двух человек, а в магазинах расстоянии между людьми не должно быть менее двух метров. По чему вы будете скучать, вспоминая нормальный мир? Вы можете выбрать что-то одно. Я буду скучать по свободе передвижения, конечно же», - пишет Анита.

Анита Сибул ФОТО: Instagram

Певица Таня Михайлова-Саар, только что вернувшаяся с семьей из путешествия в Таиланд, видимо, старается не расстраиваться и находит положительные стороны в существующей ситуации. «Мы дома. Путешествие было долгим и утомительным, но на удивление гладким! Теперь мы находимся в карантине на 14 дней и постоянно дома. Как карантин закончится, мы вернемся к обычной жизни. Хорошо быть дома», - считает Таня.

Таня Михайлова-Саар ФОТО: Instagram

Фотографию из весеннего леса блогер Мэрилин Таймре сопроводила философским рассуждением. Она смотрит на эпидемию коронавируса с экологической точки зрения и не печалится. «Наша планета наконец-то может вздохнуть и отдохнуть вместе с нами. Вчера я слушала одного ученого, который сказал, что коронавирус спасет в 20 раз больше жизней, чем отнимет, поскольку он положительно влияет на загрязнение. Я размышляю о том, в какой степени мы разрушили наш дом, нашу Землю. Я надеюсь, что это вызов для всех нас, который заставит нас думать и бережно относится к экологии планеты. Особенно задуматься должны те, кто действительно может изменить мир», - уверена Таймре.

Мэрилин Таймре ФОТО: Instagram

Эстонская певица Грете Пайа рассказала подписчикам, как она переживает время в изоляции.

Грете Пайа ФОТО: Instagram