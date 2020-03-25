Михалкова раскрыла правду о романе с Брекоткиным в «Уральских пельменях»

«Прочла сегодня свежую версию своего ухода из «Пельменей»: не нашла я там «своего мужчину». Понятно, с каким подтекстом. Это. Очень. Смешная. Версия. Потому что в принципе никого там не искала», - пишет Юлия.

По ее словам, в «парнях коллектива» она всегда видела только друзей. Более того навсегда останутся для нее «бандой юмористов», где есть и «наставники» и «семья».

Михалкова также призналась, что вопрос о том, кого она предпочтет - Брекотника или Мясникова, всегда ставили ее в тупик. Всему причиной ее железное правило, которому она следует всегда и везде. «Вообще, у меня железное правило, которому я всегда следую неукоснительно: не смешивать личную жизнь и работу. Опыт знакомых показывает: в итоге страдает и первое, и второе. А я страдания как-то не очень люблю», - заключила Михалкова. Подводя итоги можно подчеркнуть еще раз, что Михалкова ушла из «Уральских пельменей» с целью дальнейшего развития карьеры телеведущей и артистки, а никак не из-за страданий по неразделенной любви.

Отметим, что пользователи Сети поддержали артистку за ее стойкую позицию, особенно развеселила интернет-пользователей попытка журналистов разглядеть роман между Михалковой и Брекоткиным или Мясниковым.