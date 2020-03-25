Михалкова раскрыла правду о романе с Брекоткиным в «Уральских пельменях»

Юлия Михалкова откровенно высказалась об отношениях к мужской части коллектива и прокомментировала слухи о своих романах в «УП», пишет Topnews.
Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова после очередной новости про ее неудавшиеся поиски мужчины в своем же коллективе решила раз и навсегда пояснить журналистам, что никогда там и не искала себе спутника жизни. Отметим, что в последнее время она старается не раскрывать имя своего ухажера, а также не делится личной информацией с подписчиками и журналистами.
«Прочла сегодня свежую версию своего ухода из «Пельменей»: не нашла я там «своего мужчину». Понятно, с каким подтекстом. Это. Очень. Смешная. Версия. Потому что в принципе никого там не искала», - пишет Юлия.
По ее словам, в «парнях коллектива» она всегда видела только друзей. Более того навсегда останутся для нее «бандой юмористов», где есть и «наставники» и «семья».
Отметим, что пользователи Сети поддержали артистку за ее стойкую позицию, особенно развеселила интернет-пользователей попытка журналистов разглядеть роман между Михалковой и Брекоткиным или Мясниковым.