«Начнем обходить квартиры, собирать покойников, когда все закончится»
Италия превратилась в страну-призрак: опустели города, все меньше людей поют на балконах, ежедневно выявляют тысячи новых зараженных коронавирусом, количество жертв растет, сообщает mk.ru.
Анна Макаренко живет на севере Италии, в маленьком городе Лекко, работает в местной больнице медсестрой. Сейчас она находится на передовой.
На своей страничке в соцсети она не рассказывает о том, в каких мучениях умирают пациенты, почему заражаются тысячи врачей и в каких нечеловеческих условиях приходится работать. Она повторяет только одну фразу: «Люди, сидите дома».
Это интервью для тех, кто до сих пор наивно полагает, что пандемия COVID-19 не страшнее сезонного гриппа.
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