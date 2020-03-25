«Начнем обходить квартиры, собирать покойников, когда все закончится»

На своей страничке в соцсети она не рассказывает о том, в каких мучениях умирают пациенты, почему заражаются тысячи врачей и в каких нечеловеческих условиях приходится работать. Она повторяет только одну фразу: «Люди, сидите дома».

Это интервью для тех, кто до сих пор наивно полагает, что пандемия COVID-19 не страшнее сезонного гриппа.

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