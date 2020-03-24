Официальная рекомендация эстонской полиции: смотрите TikTok и Netflix

Поскольку оставаться дома и избегать тесных контактов важно для сокращения распространения коронавируса, Пыхьяская префектура и Ида-Харьюское отделение полиции порекомендовали на своих страницах в Facebook провести время за просмотром, например, TikTok и Netflix.

«Конечно хочется повидаться с друзьями, с которыми мы можем гулять и разговаривать на улице в солнечный весенний день. Однако стоит помнить, что для предотвращения заражения необходимо соблюдать дистанцию», — написали они.

TikTok, рекомендованный полицией, является очень популярным приложением для молодых людей, чтобы делиться короткими, остроумными видео, в основном связанными с музыкой или забавными танцами. «Давайте использовать их сейчас без чувства вины. Конечно, книги и настольные игры не исчезли», — сообщили в правоохранительных органах.

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