Официальная рекомендация эстонской полиции: смотрите TikTok и Netflix

Пыхьяская префектура и Ида-Харьюское отделение полиции посоветовали эстонцам проводить время в Facebook, Skype, Instagram, Snapchat, TikTok и Netflix без всякого чувства вины, пишет Elu24.
Поскольку оставаться дома и избегать тесных контактов важно для сокращения распространения коронавируса, Пыхьяская префектура и Ида-Харьюское отделение полиции порекомендовали на своих страницах в Facebook провести время за просмотром, например, TikTok и Netflix.
«Конечно хочется повидаться с друзьями, с которыми мы можем гулять и разговаривать на улице в солнечный весенний день. Однако стоит помнить, что для предотвращения заражения необходимо соблюдать дистанцию», — написали они.
TikTok, рекомендованный полицией, является очень популярным приложением для молодых людей, чтобы делиться короткими, остроумными видео, в основном связанными с музыкой или забавными танцами. «Давайте использовать их сейчас без чувства вины. Конечно, книги и настольные игры не исчезли», — сообщили в правоохранительных органах.
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Департамент полиции и погранохраны на своей странице в Facebook не рекомендовали смотреть Netflix, но они также призвали народ оставаться дома. «Лучший способ ограничить распространение вируса — это оставаться дома и избегать тесных контактов с другими людьми», — говорится в заявлении.