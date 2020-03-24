ГОРЯЧЕЕ ФОТО ⟩ Эмили Ратаковски засветила обнаженную грудь

Эмили Ратаковски не изменяет традиции и продолжает распространять горячие кадры. На ее странице в инстаграме появляются соблазнительные снимки из дома, а также архивные фотографии с фэшн-фотосъемок. Эмили поделилась откровенной фотографией, на которой продемонстрировала всю свою сексуальность.

Модели, которые привыкли показывать свои формы на подиумах, позировать в рекламных кампаниях известных брендов или сниматься в эротических фотосессиях для глянцев, теперь рассказывают поклонникам, чем занимаются дома на самоизоляции. Или же есть еще один вариант – радовать поклонников архивными фото.

Страстная Эмили Ратаковски поделилась именно таким кадром. Она позирует в черных штанах и без кофты. Обнаженную грудь знаменитость прикрыла руками. Ее волосы уложены в легкие локоны, а на лице - макияж в естественных тонах.