Мусорному ведру не место на кухне: куда следует его поставить

На первый взгляд спор о том, куда ставить ведро, столь же бессмысленный, как и о том, с какого конца разбивать яйцо. Но тем не менее, такие споры ведутся. Мусорное-то ведро есть почти у всех. Возможно, одинокому холостяку, который питается готовым фастфудом, оно и вовсе не нужно, и ему достаточно пакета на дверной ручке, пишет zen.yandex.ru.

Рачительные домохозяйки и специалисты по феншуй единодушны в том, что кухня – место чистое, сакральное. Средоточие силы и благополучия. Почти алтарь. И мусору тут не место. У большинства из нас кухня это еще и мини-столовая и место дружеских посиделок.

Вам понравится кафе, где помойное ведро стоит на виду? Однозначно - нет. Так почему вы терпите это дома? Если учитывать мизерные метражи наших кухонь, то ведро, будь оно хоть трижды герметичное и дизайнерское, куда ни поставь, все равно будет на виду. Прятать его в кухонный шкаф - тоже не выход.

Так куда ставить ведро?

Для начала изучите «мусорную логистику» в пределах вашего жилища. Какие помещения являются главным источником мусора? Вы удивитесь, но это не кухня. Максимум, что «приходит» с кухни – это пищевые отходы и мелкая упаковка. А все остальное набирается из других помещений.

Что еще попадает в мусорное ведро среднестатистической семьи с детьми и животными:

- средства гигиены – от памперсов и прокладок до ватных дисков, и влажных салфеток и полосок для депиляции;

- упаковка. Это, пожалуй, самая объемная фракция;

- отходы жизнедеятельности животных, в том числе туалетные наполнители, опилки и прочее;

- мусор с пола;

- мусор из пылесоса;

- текстильный мусор: старая одежда, тряпки, игрушки;

- сломанные вещи;

- бумага.

И вы скажете, что всему этому место на кухне?

Чтобы выкинуть старые квитанции, коробку от крема или порванную майку, каждый раз открываете кухонный шкаф? И неужели вы опорожняете кошачий наполнитель на кухне?

Средства женской гигиены – разговор особый. В определенные женские дни прокладки лишнюю секунду в руках держать неприятно, не то, чтобы куда-то нести. А если в доме младенец, то испорченных средств гигиены будет в разы больше. Их тоже на кухню?

А куда вы выбрасываете то, что смели с пола в коридоре? А куда вытряхиваете содержимое пылесоса? И так далее? Получается, вы разводите на кухне грязь?

К тому же, шкаф под раковиной, куда обычно ставят ведро, место теплое и влажное и способствует размножению бактерий и появлению запаха.

Некоторые ставят мусорное ведро в туалете. Пластиковое, с крышкой и педалькой. На кухне только небольшой «дежурный» контейнер под мелочи вроде чайных пакетиков и огрызков. А крупные пищевые отходы можно складывать в пакет и тут же относить в туалетное ведро.

Кстати, сантехники крайне не советуют выбрасывать в унитаз какой-либо мусор. Тем более втулки и прокладки. Если даже засоры никогда не случались в вашей квартире, не факт, что труба не забьется где-то «по трассе». Да и туалетная бумага хоть и растворяется, но до определенных фракций.

И еще аргумент в пользу туалета – тут мусорная емкость всегда на виду, в отличие от ведра под мойкой. Сразу понятно, что пора выносить.