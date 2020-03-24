Лещенко с женой экстренно госпитализировали с подозрением на коронавирус

По статистике большинство умерших от коронавируса людей были пенсионерами. Так как иммунитет престарелых людей значительно слабее, чем у молодежи, пишут Дни.ру.
Народному артисту России Льву Лещенко уже 78 лет. Поэтому исполнитель находится в зоне риска.
Накануне стало известно о том, что певец и его 66-летняя супруга Ирина госпитализированы с подозрением на коронавирус. Вчера их доставили в медицинский центр в Коммунарке.
На данный момент медики оценивают их состояние как стабильное, сообщает "Телеграм"-канал Baza. Тем не менее, пока рано ставить какие-либо прогнозы. Ситуация в любой момент может измениться.
В начале февраля семья Лещенко отдыхала в Италии. Сложно сказать, могли ли они заразиться коронавирусом во время путешествия.