Может ли Омега-3 спровоцировать рак?

«Рак — мультифакторное заболевание, — говорит директор научного центра ОнкоАтлас Владислав Милейко газете «Аргументы и факты». — Один из факторов риска — воспаление. Долгое время считалось, что омега-3 жирные кислоты (известные противовоспалительным эффектом) могут снизить риски развития рака простаты, но ученые не увидели их значительного влияния на онкориски. Более того, одна из работ показала, что высокий уровень омега-3 кислот в крови может даже повышать риск рака простаты. Впрочем, более поздние исследования не подтвердили это негативное влияние».