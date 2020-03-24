Вт, 24.03.2020
Все торговые центры Таллинна опустели: с парковкой проблем больше нет... СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

СМИ: Павел Воля уходит с ТНТ и срочно ищет себе замену

Павел Воля

ФОТО: Скриншот с Instagram

Известный артист и резидент Comedy Club Павел Воля, похоже, решил уйти с ТНТ, пишет Topnews.

К такому выводу пришли пользователи после того, как звезда "Однажды в России" Азамат Мусагалиев рассказал поклонникам в Instagram о том, что юморист ищет себе замену в его лице.

Паша предлагает вести "Камеди Баттл" и Comedy Club. На секунду задумался, но потом понял, что так круто, как он не смогу,

- пишет комик.

Многие принялись сокрушаться, что больше никогда не увидят Волю в эфире ТНТ. Другие посчитали публикацию Азамата шуткой.

Сам Павел Воля не комментирует свой возможный уход с ТНТ, но ряд СМИ предположил, что у Comedy Club могли за последнее время серьезно упасть рейтинги, и руководство рассматривает обновление состава шоу.

НАВЕРХ