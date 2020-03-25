Звезда «Битвы экстрасенсов» назвала точную дату отступления смертоносного коронавируса

«Самый опасный яд – информационный, – уверена Дарья Миронова. – От него нет вакцины, поэтому, проникнув в нас однажды, он убивает нас всю жизнь. Будущее за теми, кто выработает иммунитет к технологическим ловушкам и научится исключать из своей жизни информационные источники с разрушающим и отравляющим сознание контентом. Не бойтесь, прекратите панику, это важно!» - советует экстрасенс.

«Коронавирус отступит, – считает Миронова. – Нет реальной угрозы, раздутой СМИ в безумных масштабах. Коронавирус отступит к 25 мая в России и к 10 июня в мире. Туризм, переживающий кризис, постепенно выровняется к 17 июня. При этом внутренний туризм в каждой стране увеличится раза в три в этом году, – убеждена Миронова. – Да, кстати, коронавирус этот известен науке давно, он был выявлен еще в 1965 году. А сейчас просто мутировал, но внутриклеточную ДНК сохранил практически в том же виде».