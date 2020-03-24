Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ к порно и призвал всех сидеть дома

Из-за пандемии нового коронавируса COVID-19 один из самых крупных в мире порносайтов Pornhub открыл для всех пользователей бесплатный премиум-доступ к самому лучшему порно. Плата за подписку не будет сниматься до 23 апреля. Об этом сообщает пресс-службы ресурса, пишет Сегодня.
Цель этой акции – призвать юзеров оставаться дома и минимально контактировать с людьми. Представители компании также добавляли, что планируют направить часть мартовской выручки на помощь Италии, которая больше всего пострадала из-за пандемии COVID-19.
По словам представителей Pornhub, премиум-доступ открывает возможность просматривать порно в режиме Full HD (1080p). В отличие от обычной версии, видео не прерывается рекламой. Чтобы получить эту функцию, нужна только регистрация без использования данных банковской карты.
Также порносайт запустил слоган: "Помоги сгладить кривую", апеллируя к статистике заболевших коронавирусом.
Напомним, медики утверждают, что коронавирусом все равно заразятся многие, однако важно растянуть этот процесс во времени, чтобы каждый мог получить своевременную медицинскую помощь. Карантин вводят именно с этой целью.
Как сообщается на сайте Pornhub, на время пандемии трафик ресурса в странах с введенным карантином значительно вырос. Высокий спрос на порнографический контент заметили в том числе и в Италии, жителям которой Pornhub первым предоставил открытый премиум-доступ.